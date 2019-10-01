Об этом сообщает пресс служба Президента.

"Глава государства положительно оценил то, что большинство продемонстрированной техники - украинского производства. Он отметил высокую профессиональную подготовку подразделений и заявил, что в государственном бюджете на следующий год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных", - говорится в сообщении.

"Сейчас все работают над бюджетом. Государству остается находить деньги для наших спасателей, нацгвардейцев и всех военных, поддерживать их", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщили в пресс-службе, в рамках рабочей поездки Президент также посмотрел специальные учения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ознакомился с пожарно-спасательной, специальной техникой и оборудованием сил ГСЧС.

Он выразил надежду, что продемонстрированные подразделениями профессиональные навыки будут применяться при ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех регионах Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира