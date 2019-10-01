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|Военным нужно дать должное финансирование на 2020 год – Президент
|01.10.2019 12:16
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Об этом сообщает пресс служба Президента.
"Глава государства положительно оценил то, что большинство продемонстрированной техники - украинского производства. Он отметил высокую профессиональную подготовку подразделений и заявил, что в государственном бюджете на следующий год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных", - говорится в сообщении.
"Сейчас все работают над бюджетом. Государству остается находить деньги для наших спасателей, нацгвардейцев и всех военных, поддерживать их", – сказал Владимир Зеленский.
Как сообщили в пресс-службе, в рамках рабочей поездки Президент также посмотрел специальные учения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ознакомился с пожарно-спасательной, специальной техникой и оборудованием сил ГСЧС.
Он выразил надежду, что продемонстрированные подразделениями профессиональные навыки будут применяться при ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех регионах Украины.