 Военным нужно дать должное финансирование на 2020 год – Президент - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Военным нужно дать должное финансирование на 2020 год – Президент
01.10.2019 12:16
Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область посетил Международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины, где осмотрел военную технику и специальное снаряжение различных подразделений МВД.

630_360_1569851976-769_01.10.19

Об этом сообщает пресс служба Президента.

"Глава государства положительно оценил то, что большинство продемонстрированной техники - украинского производства. Он отметил высокую профессиональную подготовку подразделений и заявил, что в государственном бюджете на следующий год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных", - говорится в сообщении.

"Сейчас все работают над бюджетом. Государству остается находить деньги для наших спасателей, нацгвардейцев и всех военных, поддерживать их", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщили в пресс-службе, в рамках рабочей поездки Президент также посмотрел специальные учения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ознакомился с пожарно-спасательной, специальной техникой и оборудованием сил ГСЧС.

Он выразил надежду, что продемонстрированные подразделениями профессиональные навыки будут применяться при ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех регионах Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->