Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Синоптик сообщает, что дожди и похолодание накроют запад Украины. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины.

Также синоптики Украинского Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. Похолодает в северных, центральных, восточных и частично южных областях. В частности, дожди будут идти в Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Однако, завтра в Украине должно потеплеть. Синоптик Наталья Диденко сообщала, что в большинстве областей температура воздуха составит +19+24. В столице тоже будет тепло, температура воздуха достигнет +22.

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