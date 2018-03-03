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|В Киеве выросли продажи недвижимости на первичке
|03.03.2018 19:20
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По итогам 2017 года первичный рынок жилой недвижимости столицы показал рост на 8% по сравнению с 2016 годом. Киевляне заключили 31 389 сделок. Об этом рассказал руководитель департамента стратегического консалтинга Украинской торговой гильдии Константин Олейник.
Он отметил, что в это количество приобретенных квартир не входят сделки по инвестиционным договорам. Подобный тип сделок заключается большинством застройщиков. В этом случае выплата отделена от оформления договора определенным периодом времени.
На данный момент жилой фонд Киева состоит из 1 миллиона квартир с общей площадь 63,5 миллионов квадратных метров.
Константин Олейник назвал также главные тенденции рынка. В первую очередь это требовательность покупателей к качеству недвижимости, а также рост спроса на квартиры с малой площадью в виду ограниченных финансовых возможностей. Кроме того, в Киеве наблюдается тенденция к сокращению жилого фонда. Это происходит за счет увеличения количества ветхого жилья и перевода жилого фонда в нежилой.
Увеличение спроса на недвижимость зависит и от темпов прироста населения. Киев – один из городов, в котором такая динамика положительная.
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