По итогам 2017 года первичный рынок жилой недвижимости столицы показал рост на 8% по сравнению с 2016 годом. Киевляне заключили 31 389 сделок. Об этом рассказал руководитель департамента стратегического консалтинга Украинской торговой гильдии Константин Олейник.

Он отметил, что в это количество приобретенных квартир не входят сделки по инвестиционным договорам. Подобный тип сделок заключается большинством застройщиков. В этом случае выплата отделена от оформления договора определенным периодом времени.

На данный момент жилой фонд Киева состоит из 1 миллиона квартир с общей площадь 63,5 миллионов квадратных метров.

Константин Олейник назвал также главные тенденции рынка. В первую очередь это требовательность покупателей к качеству недвижимости, а также рост спроса на квартиры с малой площадью в виду ограниченных финансовых возможностей. Кроме того, в Киеве наблюдается тенденция к сокращению жилого фонда. Это происходит за счет увеличения количества ветхого жилья и перевода жилого фонда в нежилой.

Увеличение спроса на недвижимость зависит и от темпов прироста населения. Киев – один из городов, в котором такая динамика положительная.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира