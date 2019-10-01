1 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Украину идет похолодание • Военным нужно дать должное финансирование на 2020 год – Президент • Кабмин надеется привлечь $50 миллиардов инвестиций • Порошенко обещает 3 миллиона за информацию о покушении на Гонтареву • От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг • Зеленский не одинок: СМИ выявили еще одну жертву давления Трампа • Отныне рассчитаться монетами 1, 2 и 5 копеек уже невозможновсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: праздники, парады, Китай, армия, годовщина. 1 октября 37праздники, парады, Китай, армия, годовщина. В Китае 1 октября проходят колоссальные мероприятия, посвященные 70-летию основания Китайской Народной Республики. 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил о создании КНР, после того, как коммунистические силы выиграли гражданскую войну. По случаю торжественной даты, на площади Тяньанмэнь в Пекине КНР устроила крупнейший в истории страны военный парад, в котором участвовали около 15 000 военнослужащих, 580 танков и 160 самолетов. На площадь также вывели межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Военный парад принимал глава КНР Си Цзиньпин. Лидер Китая заявил, что никто в мире не сможет поколебать «основ этой великой нации» и остановить «поступательное движение китайского народа». Фоторепортажи Популярные теги политики, #Євромайдан, ВСУ, парады, выборы, мотоциклы, милиция, вера, мода, Майдан, экология, город, оккупация, митинги, выставки, музыка, Одесса, протесты, Шахтер, корабли, беспорядки, люди, фотоподборки, Нацгвардия, церковь, фотопроект, живопись, транспорт, юмор, мир, знаменитости, Сергей Смоленцев, соревнования, политика, технологии, США, фотография, досуг, Саакашвили, фестивали, Дмитрий Дятлов, автомобили, женщины, джаз, животные, Львів, путешествия, Александр Зубко, цирк, Порошенко, столкновения, дизайн, стихийные бедствия, военная техника, культура, фотоконкурсы, бизнес, самолеты, искусство, Россия, кошки, спорт, аннексия Крыма, ВМС, Динамо, учения, общество, концерты, Донбасс, дети, природа, зима, Львов, портрет, традиции, ЗСУ, НАТО, архитектура, солдат, уикенд, АТО, туризм, полиция, война, марш, авиация, акции, Карпаты, суд, футбол, Киев, фотографы, тест-драйв, история, Верховная Рада, праздники, катастрофы, Путин, заводы, пейзажи Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис политики, #Євромайдан, ВСУ, парады, выборы, мотоциклы, милиция, вера, мода, Майдан, экология, город, оккупация, митинги, выставки, музыка, Одесса, протесты, Шахтер, корабли, беспорядки, люди, фотоподборки, Нацгвардия, церковь, фотопроект, живопись, транспорт, юмор, мир, знаменитости, Сергей Смоленцев, соревнования, политика, технологии, США, фотография, досуг, Саакашвили, фестивали, Дмитрий Дятлов, автомобили, женщины, джаз, животные, Львів, путешествия, Александр Зубко, цирк, Порошенко, столкновения, дизайн, стихийные бедствия, военная техника, культура, фотоконкурсы, бизнес, самолеты, искусство, Россия, кошки, спорт, аннексия Крыма, ВМС, Динамо, учения, общество, концерты, Донбасс, дети, природа, зима, Львов, портрет, традиции, ЗСУ, НАТО, архитектура, солдат, уикенд, АТО, туризм, полиция, война, марш, авиация, акции, Карпаты, суд, футбол, Киев, фотографы, тест-драйв, история, Верховная Рада, праздники, катастрофы, Путин, заводы, пейзажиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи В Китае 1 октября проходят колоссальные мероприятия, посвященные 70-летию основания Китайской Народной Республики. 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил о создании КНР, после того, как коммунистические силы выиграли гражданскую войну. По случаю торжественной даты, на площади Тяньанмэнь в Пекине КНР устроила крупнейший в истории страны военный парад, в котором участвовали около 15 000 военнослужащих, 580 танков и 160 самолетов. На площадь также вывели межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Военный парад принимал глава КНР Си Цзиньпин. Лидер Китая заявил, что никто в мире не сможет поколебать «основ этой великой нации» и остановить «поступательное движение китайского народа». 01.10.2019



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