НОВОСТИ ДНЯ: В Украину идет похолодание • Военным нужно дать должное финансирование на 2020 год – Президент • Кабмин надеется привлечь $50 миллиардов инвестиций • Порошенко обещает 3 миллиона за информацию о покушении на Гонтареву • От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг • Зеленский не одинок: СМИ выявили еще одну жертву давления Трампа • Отныне рассчитаться монетами 1, 2 и 5 копеек уже невозможновсе новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
01.10.2019
37
Метки: праздники, парады, Китай, армия, годовщина.
1 октября
В Китае 1 октября проходят колоссальные мероприятия, посвященные 70-летию основания Китайской Народной Республики. 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил о создании КНР, после того, как коммунистические силы выиграли гражданскую войну.
По случаю торжественной даты, на площади Тяньанмэнь в Пекине КНР устроила крупнейший в истории страны военный парад, в котором участвовали около 15 000 военнослужащих, 580 танков и 160 самолетов. На площадь также вывели межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Военный парад принимал глава КНР Си Цзиньпин. Лидер Китая заявил, что никто в мире не сможет поколебать «основ этой великой нации» и остановить «поступательное движение китайского народа».