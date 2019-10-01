1 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: США расширили санкции против России • В Украину идет похолодание • Военным нужно дать должное финансирование на 2020 год – Президент • Кабмин надеется привлечь $50 миллиардов инвестиций • Порошенко обещает 3 миллиона за информацию о покушении на Гонтареву • От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг • Зеленский не одинок: СМИ выявили еще одну жертву давления Трампавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: экология, социальная ответственность, водоемы, изменение климата, загрязнение окружающей среды. 1 октября 39экология, социальная ответственность, водоемы, изменение климата, загрязнение окружающей среды. У 2018 році в українські водойми було скинуто понад 2,5 млрд куб.метров різних стоків. З них третина – це неочищені стоки. У 1400 водоймах було отруєно все живе, ще в 1100 трапився масовий мор риби. Крім інтенсивних забруднень, впливає і глобальне потепління. В Україні за 30 років зникло 10 тисяч річок. Зими малосніжні, а дощі – сильні, але короткі, тому підземні води погано поповнюються. Україна вже має один з найнижчих в Європі показників забезпеченості водою. За прогнозами, вже через 20-30 років нам доведеться імпортувати питну воду. Дефіцит води ООН визнало проблемою №1 в світі. За останні 50 років через води було 37 міжнародних конфліктів. І при всьому цьому використання води в Україні – неефективне і нераціональне. Що з цим можеш зробити саме ти? Фоторепортажи Популярные теги #Євромайдан, выставки, беспорядки, полиция, транспорт, вера, фотопроект, аннексия Крыма, город, знаменитости, Путин, Майдан, Александр Зубко, Порошенко, Донбасс, фотоконкурсы, автомобили, дети, военная техника, Россия, стихийные бедствия, фестивали, политика, митинги, животные, традиции, природа, корабли, Верховная Рада, бизнес, мир, технологии, портрет, ВСУ, церковь, история, архитектура, футбол, заводы, уикенд, милиция, концерты, солдат, НАТО, парады, спорт, Киев, катастрофы, мода, протесты, музыка, Шахтер, Карпаты, тест-драйв, юмор, Сергей Смоленцев, АТО, Нацгвардия, марш, фотография, учения, люди, суд, Одесса, досуг, искусство, война, культура, Дмитрий Дятлов, соревнования, мотоциклы, Львов, дизайн, цирк, путешествия, зима, пейзажи, Динамо, ЗСУ, США, фотоподборки, политики, самолеты, экология, Львів, оккупация, Саакашвили, джаз, фотографы, живопись, выборы, кошки, женщины, столкновения, праздники, туризм, акции, ВМС, общество, авиация Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис #Євромайдан, выставки, беспорядки, полиция, транспорт, вера, фотопроект, аннексия Крыма, город, знаменитости, Путин, Майдан, Александр Зубко, Порошенко, Донбасс, фотоконкурсы, автомобили, дети, военная техника, Россия, стихийные бедствия, фестивали, политика, митинги, животные, традиции, природа, корабли, Верховная Рада, бизнес, мир, технологии, портрет, ВСУ, церковь, история, архитектура, футбол, заводы, уикенд, милиция, концерты, солдат, НАТО, парады, спорт, Киев, катастрофы, мода, протесты, музыка, Шахтер, Карпаты, тест-драйв, юмор, Сергей Смоленцев, АТО, Нацгвардия, марш, фотография, учения, люди, суд, Одесса, досуг, искусство, война, культура, Дмитрий Дятлов, соревнования, мотоциклы, Львов, дизайн, цирк, путешествия, зима, пейзажи, Динамо, ЗСУ, США, фотоподборки, политики, самолеты, экология, Львів, оккупация, Саакашвили, джаз, фотографы, живопись, выборы, кошки, женщины, столкновения, праздники, туризм, акции, ВМС, общество, авиацияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи У 2018 році в українські водойми було скинуто понад 2,5 млрд куб.метров різних стоків. З них третина – це неочищені стоки. У 1400 водоймах було отруєно все живе, ще в 1100 трапився масовий мор риби. Крім інтенсивних забруднень, впливає і глобальне потепління. В Україні за 30 років зникло 10 тисяч річок. Зими малосніжні, а дощі – сильні, але короткі, тому підземні води погано поповнюються. Україна вже має один з найнижчих в Європі показників забезпеченості водою. За прогнозами, вже через 20-30 років нам доведеться імпортувати питну воду. Дефіцит води ООН визнало проблемою №1 в світі. За останні 50 років через води було 37 міжнародних конфліктів. І при всьому цьому використання води в Україні – неефективне і нераціональне. Що з цим можеш зробити саме ти? 01.10.2019



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