Ситуація з водою в Україні та світі: якими темпами ми знищуємо річки
01.10.2019 13:47
1 октября
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01.10.2019
39
Метки: экология, социальная ответственность, водоемы, изменение климата, загрязнение окружающей среды.
1 октября
У 2018 році в українські водойми було скинуто понад 2,5 млрд куб.метров різних стоків. З них третина – це неочищені стоки. У 1400 водоймах було отруєно все живе, ще в 1100 трапився масовий мор риби. Крім інтенсивних забруднень, впливає і глобальне потепління. В Україні за 30 років зникло 10 тисяч річок. Зими малосніжні, а дощі – сильні, але короткі, тому підземні води погано поповнюються. Україна вже має один з найнижчих в Європі показників забезпеченості водою. За прогнозами, вже через 20-30 років нам доведеться імпортувати питну воду. Дефіцит води ООН визнало проблемою №1 в світі. За останні 50 років через води було 37 міжнародних конфліктів. І при всьому цьому використання води в Україні – неефективне і нераціональне. Що з цим можеш зробити саме ти?