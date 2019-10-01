20 лет спустя: детские рисунки во взрослом мире RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: США расширили санкции против России • В Украину идет похолодание • Военным нужно дать должное финансирование на 2020 год – Президент • Кабмин надеется привлечь $50 миллиардов инвестиций • Порошенко обещает 3 миллиона за информацию о покушении на Гонтареву • От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг • Зеленский не одинок: СМИ выявили еще одну жертву давления Трампавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: дети, художники, рисунки. 20 лет спустя: детские рисунки во взрослом мире 349дети, художники, рисунки. Голландский художник Тельмо Пипер перерисовал свои детские рисунки 20 лет спустя, добавив детали, цвета и натуралистичности. И вот что из этого вышло. Фоторепортажи Популярные теги досуг, люди, парады, Порошенко, авиация, США, ВСУ, ЗСУ, пейзажи, Одесса, Россия, животные, протесты, туризм, бизнес, самолеты, суд, НАТО, акции, фотографы, история, выборы, Александр Зубко, солдат, Львов, кошки, Путин, Донбасс, ВМС, женщины, заводы, вера, мир, город, живопись, полиция, технологии, Майдан, Нацгвардия, марш, экология, фотоподборки, дети, природа, выставки, стихийные бедствия, дизайн, автомобили, фестивали, катастрофы, концерты, музыка, #Євромайдан, военная техника, оккупация, учения, путешествия, Шахтер, уикенд, аннексия Крыма, Львів, Дмитрий Дятлов, зима, АТО, политики, соревнования, портрет, джаз, тест-драйв, цирк, Сергей Смоленцев, церковь, корабли, спорт, искусство, Саакашвили, Верховная Рада, знаменитости, праздники, милиция, фотоконкурсы, традиции, фотопроект, беспорядки, митинги, юмор, фотография, Карпаты, политика, футбол, мода, Динамо, война, общество, культура, столкновения, транспорт, мотоциклы, архитектура, Киев Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис досуг, люди, парады, Порошенко, авиация, США, ВСУ, ЗСУ, пейзажи, Одесса, Россия, животные, протесты, туризм, бизнес, самолеты, суд, НАТО, акции, фотографы, история, выборы, Александр Зубко, солдат, Львов, кошки, Путин, Донбасс, ВМС, женщины, заводы, вера, мир, город, живопись, полиция, технологии, Майдан, Нацгвардия, марш, экология, фотоподборки, дети, природа, выставки, стихийные бедствия, дизайн, автомобили, фестивали, катастрофы, концерты, музыка, #Євромайдан, военная техника, оккупация, учения, путешествия, Шахтер, уикенд, аннексия Крыма, Львів, Дмитрий Дятлов, зима, АТО, политики, соревнования, портрет, джаз, тест-драйв, цирк, Сергей Смоленцев, церковь, корабли, спорт, искусство, Саакашвили, Верховная Рада, знаменитости, праздники, милиция, фотоконкурсы, традиции, фотопроект, беспорядки, митинги, юмор, фотография, Карпаты, политика, футбол, мода, Динамо, война, общество, культура, столкновения, транспорт, мотоциклы, архитектура, КиевВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи boredpanda.com Нидерланды 01.10.2019



новости украины лет рисунки детские спустя все Теги: экономика