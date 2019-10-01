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20 лет спустя: детские рисунки во взрослом мире
01.10.2019 14:05
20 лет спустя: детские рисунки во взрослом мире RSS PDA Mobile Facebook
 
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    01.10.2019   Нидерланды   boredpanda.com 349 Метки:  дети, художники, рисунки.

    20 лет спустя: детские рисунки во взрослом мире

    Голландский художник Тельмо Пипер перерисовал свои детские рисунки 20 лет спустя, добавив детали, цвета и натуралистичности. И вот что из этого вышло.

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