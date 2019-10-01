Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанке в сентябре составила 0,9 млрд долларов. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Отмечается, что на валютном рынке в сентябре сохранялся ревальвационный тренд, обусловленный благоприятными условиями торговли (прежде только из-за существенного снижения стоимости энергоносителей), высоким урожаем зерновых и притоком портфельных инвестиций.

Это позволило НБУ продолжать пополнять международные резервы, не противодействуя рыночным тенденциям к укреплению обменного курса. С начала года чистая покупка валюты на межбанке составила 3,9 млрд долларов.

Официальный обменный курс гривны к доллару и евро за сентябрь укрепился на 4,6% м/ми 5,7% м/м соответственно.

Таким образом, за девять месяцев 2019 года НБУ купил на межбанке больше валюты, чем за весь прошлый год - 3 173,78 млн долларов.







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