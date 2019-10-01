Казино, гральні автомати, мільярди до бюджету… Легалайз вже близько!
01.10.2019 14:42
1 октября
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Кабінет міністрів України розраховує, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 мільярди гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу 30 вересня. За його словами, остаточні цифри від надходжень до бюджету від легалізації грального бізнесу стануть відомі після того, як депутати проголосують законопроєкт. «Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то ми розраховуємо на 2-2,5 мільярда гривень ми за рахунок легалізації грального бізнесу ми в бюджет отримаємо, але звичайно треба рахувати. Багато буде залежати від того, який закон буде ухвалено. Напередодні Кабінет міністрів схвалив Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу та впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що гральний бізнес в Україні планують легалізувати лише у 5-зіркових готелях.