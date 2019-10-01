1 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: НБУ за месяц купил почти миллиард долларов • США расширили санкции против России • В Украину идет похолодание • Военным нужно дать должное финансирование на 2020 год – Президент • Кабмин надеется привлечь $50 миллиардов инвестиций • Порошенко обещает 3 миллиона за информацию о покушении на Гонтареву • От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсбергвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Кабмин, легализация, игровые автоматы, Зеленский, казино, игровой бинес. 1 октября 181Кабмин, легализация, игровые автоматы, Зеленский, казино, игровой бинес. Кабінет міністрів України розраховує, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 мільярди гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу 30 вересня. За його словами, остаточні цифри від надходжень до бюджету від легалізації грального бізнесу стануть відомі після того, як депутати проголосують законопроєкт. «Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то ми розраховуємо на 2-2,5 мільярда гривень ми за рахунок легалізації грального бізнесу ми в бюджет отримаємо, але звичайно треба рахувати. Багато буде залежати від того, який закон буде ухвалено. Напередодні Кабінет міністрів схвалив Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу та впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що гральний бізнес в Україні планують легалізувати лише у 5-зіркових готелях. Фоторепортажи Популярные теги США, животные, фотография, авиация, церковь, цирк, протесты, митинги, город, дети, искусство, джаз, футбол, соревнования, Россия, дизайн, кошки, марш, история, юмор, бизнес, вера, выборы, ЗСУ, аннексия Крыма, акции, полиция, фотопроект, транспорт, общество, парады, тест-драйв, женщины, Саакашвили, уикенд, беспорядки, Шахтер, Сергей Смоленцев, Динамо, спорт, традиции, концерты, политики, культура, экология, люди, ВМС, досуг, Карпаты, милиция, Донбасс, политика, Нацгвардия, #Євромайдан, Путин, знаменитости, мода, оккупация, Дмитрий Дятлов, НАТО, фотографы, война, Одесса, Александр Зубко, мотоциклы, АТО, военная техника, солдат, фотоконкурсы, фестивали, путешествия, Верховная Рада, самолеты, технологии, суд, Майдан, живопись, столкновения, пейзажи, выставки, фотоподборки, природа, заводы, портрет, архитектура, учения, катастрофы, Киев, праздники, зима, музыка, мир, Львов, туризм, Порошенко, корабли, Львів, автомобили, стихийные бедствия, ВСУ Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис США, животные, фотография, авиация, церковь, цирк, протесты, митинги, город, дети, искусство, джаз, футбол, соревнования, Россия, дизайн, кошки, марш, история, юмор, бизнес, вера, выборы, ЗСУ, аннексия Крыма, акции, полиция, фотопроект, транспорт, общество, парады, тест-драйв, женщины, Саакашвили, уикенд, беспорядки, Шахтер, Сергей Смоленцев, Динамо, спорт, традиции, концерты, политики, культура, экология, люди, ВМС, досуг, Карпаты, милиция, Донбасс, политика, Нацгвардия, #Євромайдан, Путин, знаменитости, мода, оккупация, Дмитрий Дятлов, НАТО, фотографы, война, Одесса, Александр Зубко, мотоциклы, АТО, военная техника, солдат, фотоконкурсы, фестивали, путешествия, Верховная Рада, самолеты, технологии, суд, Майдан, живопись, столкновения, пейзажи, выставки, фотоподборки, природа, заводы, портрет, архитектура, учения, катастрофы, Киев, праздники, зима, музыка, мир, Львов, туризм, Порошенко, корабли, Львів, автомобили, стихийные бедствия, ВСУВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Кабінет міністрів України розраховує, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 мільярди гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу 30 вересня. За його словами, остаточні цифри від надходжень до бюджету від легалізації грального бізнесу стануть відомі після того, як депутати проголосують законопроєкт. «Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то ми розраховуємо на 2-2,5 мільярда гривень ми за рахунок легалізації грального бізнесу ми в бюджет отримаємо, але звичайно треба рахувати. Багато буде залежати від того, який закон буде ухвалено. Напередодні Кабінет міністрів схвалив Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу та впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що гральний бізнес в Україні планують легалізувати лише у 5-зіркових готелях. 01.10.2019



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