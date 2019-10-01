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С 1 октября в Украине необходимо включать ближний свет за городом
01.10.2019 16:33
В условиях сокращения светового дня, автомобиль с включенным светом легче заметить на дороге.

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Со вторника, 1 октября, и до мая уже следующего года за городом водителям необходимо ездить с включенным ближним светом фар в любое время суток. Об этом сообщает Патрульная полиция в своем Facebook.

“С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар“, - говорится в сообщении.

Необходимо это из соображений безопасности. В условиях сокращения светового дня, автомобиль с включенным светом легче заметить на дороге.


 

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