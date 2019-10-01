Важно правильно рассчитывать его количество, чтобы исключить возможную горечь и резкость результата.

Кляр

Кляр – отличный способ подачи некоторых блюд. Жидкое тесто можно приготовить с использованием пива. Для этих целей стоит выбирать напиток с коротким сроком годности или живые сорта. Лучше только в кляре из пива получается плотная рыба и морепродукты, такие как кальмар. Также неплохо сочетается пиво в кляре с овощами и мясом.

Запекание

Для запекания мяса часто используют пиво, чтобы придать блюду сочности и мягкости. Чаще только можно встретить рецепты запеченной курицы с пивом. Курица в целом виде надевается на банку так, чтобы испаряющаяся жидкость оставалась внутри куриного брюшка. Для запекания мяса птицы выбирают темные сорта пива с карамельным вкусом, немного горьковатые

Маринад

Для маринования пиво выбирают в зависимости от мяса. Например, светлое нефильтрованное отлично сочетается со свининой, а темное с говядиной. Качество пива должно быть проверенным. Мариновать мясо в пиве можно как для жарки на открытом огне, барбекю, так и в духовке или на сковороде.

Супы

Пиво для приготовления супов используется по некоторым правилам. Для первых блюд выбирают сорт пива стаут, которое имеет более насыщенный вкус и достаточную густоту. Пиво добавляется в бульон, а не полностью заменяет его, чтобы придать супу лишь запах. Еще одно правило – супы с добавлением пива следует подавать с тертым сыром – это классическое соединение.

Выпечка

Пиво придает выпечке влажную текстуру и необычный благовоние. Для десертов используют сорт напитка «Гиннесс», чтобы придать им карамельный привкус. Пиво также отлично скрепляет тесто, следовательно часто в рецептах отсутствуют яйца и другие соединяющие ингредиенты.

Тушение

Вместо воды во время тушения можно добавить пиво, с ним особенно хорошо сочетаются бобовые. Для тушения следует выбрать пшеничные сорта пива, чтобы не забивать вкус основных ингредиентов блюда.

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