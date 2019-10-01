|Зеленский проводит совещание с НБУ и Кабмином
|01.10.2019 17:11
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Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook во вторник, 1 октября.
Как сообщается, в совещании принимают участие команды центробанка и правительства по вопросам финансово-экономического развития.
"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", - рассказал глава НБУ Яков Смолий.
Как отметили в НБУ, в офис центробанка также пришли министр финансов Оксана Маркарова с командой и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командой.