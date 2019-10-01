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Зеленский проводит совещание с НБУ и Кабмином
01.10.2019 17:11
Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком проводит совещание в офисе Национального банка.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook во вторник, 1 октября.

Как сообщается, в совещании принимают участие команды центробанка и правительства по вопросам финансово-экономического развития.

"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", - рассказал глава НБУ Яков Смолий.

Как отметили в НБУ, в офис центробанка также пришли министр финансов Оксана Маркарова с командой и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командой.

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