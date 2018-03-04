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|Основатель легендарной рок-группы «Аквариум» попал в больницу
|04.03.2018 21:05
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Директор коллектива Максим Ланде не стал уточнять причин госпитализации, обратившись к журналистам с просьбой проявить сдержанность.
«Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ — это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку», — сказал Ланде репортерам.
Борис Гребенщиков
Друг Гребенщикова режиссер Виктор Тихомиров утверждает, что у музыканта — воспаление легких.
«Вчера утром (3 марта. — Ред.) он попал в реанимацию. У него воспаление лёгких. Находится сейчас в сознании», — говорит он.
Вместе с тем, по данным телеканала «Санкт-Петербург», ситуация носит серьезный характер, так как у музыканта возникли проблемы с сердцем после проведённого ранее шунтирования.
Отметим, что девять лет назад Гребенщикова прооперировали в Германии. Операция обошлась в 35 тысяч евро. Тогда музыкант принял решение говорить о состоянии своего здоровья как можно меньше.
Представители артиста опровергли информацию о проблемах с сердцем и отметили, что Борис сильно простудился.
Борис Гребенщиков (БГ) — русский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум», один из родоначальников русской рок-музыки. На данный момент ему 64 года.
Лидер знаменитого коллектива известен также и тем, что продюсировал первый альбом группы «КИНО», который получил название «45». Именно Гребенщикову удалось оценить талант Виктора Цоя, в раннем периоде творчества создававшего удивительно лиричные композиции, но при этом использовавшего брутальный образ.
Кроме того, Борис Гребенщиков известен и как художник.
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