Об этом сказал Председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета, сообщает корреспондент Укринформа.

"20 сентября был представлен проект Государственного бюджета - и я хотел бы напомнить всем народным депутатам, что свои предложения необходимо внести до 1 октября. Бюджетный комитет должен их рассмотреть до 15 октября. И в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения Верховной Рады Украины 18 октября", - отметил Разумков.

Как сообщал Укринформ, в Верховной Раде 20 сентября представили проект государственного бюджета на 2020 год.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2020 год. Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн. Расходы - в сумме 1170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн, погашение государственного долга - 292,9 млрд грн. Вместе с тем, Украина планирует в следующем году позаимствовать около 380 млрд грн.

В соответствии с законопроектом, рост экономики Украины в следующем году ускориться до 3,3% ВВП, инфляция - замедлится до 6%. Минимальная зарплата в проекте Госбюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривни.

Представляя в ВР проект Госбюджета-2020, министр финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что законопроект не является окончательным вариантом, а закрепленные в нем показатели могут измениться ко второму чтению.

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