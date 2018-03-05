Погода, Новости, загрузка...
В Македонии продолжаются массовые протесты из-за желания правительства переименовать страну (фото)
05.03.2018 01:35
В Македонии продолжаются массовые протесты из-за желания правительства переименовать страну (фото) Несколько тысяч протестующих в Македонии потребовали, чтобы правительство прекратило переговоры с соседней Грецией о многолетнем споре о названии.

Гражданские организации присоединились под девизом «Мы — Македония», чтобы организовать митинг в столице Скопье в воскресенье.

Они призывают правительство не соглашаться на какие-либо изменения в названии страны и защитить македонскую национальную принадлежность и язык.

9-месячное левоцентристское правительство премьер-министра Зорана Заева открыло переговоры для разрешения утверждения Греции о том, что имя Македонии в ее нынешнем виде подразумевает территориальную претензию в отношении своего региона с тем же именем.

Заев сказал, что может принять «географический классификатор» — например, «Вардар», «верхний» или «северный» — как компромисс, но настаивает на том, что новое имя должно «уважать достоинство» народа Македонии.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить