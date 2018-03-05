Официальные лица наткнулись на 3-метровую особь женского пола в Государственном парке Коллье-Семиноле в Неаполе еще в апреле 2015 года, говорится в блоге «Вестерн-Бич». Подробные данные об этом будут опубликованы в марте 2018 года в ходе ежеквартального обзора Герпетологического обзора.

Считается, что он является самым крупным хищником, когда-либо задокументированным в истории видов питомника Бирм.

Эксперты по дикой природе говорят, что слишком хороший аппетит питона является проблемой, потому что питоны могут проглотить детеныша белохвостого оленя, что может негативно повлиять на популяцию оленей, являющуюся основной добычей для пантер и других крупных животных в этом районе.

«Это является еще одним важным свидетельством негативного воздействия инвазивных бирманских питонов на местную дикую природу в большей экосистеме Эверглейдс». Иан Бартошек, биолог дикой природы по охране окружающей среды Юго-Западной Флориды, сказал в своем заявлении — «Представьте, какие потенциальные последствия для государственно и федерально защищенной пантеры, если бирманские питоны отрицательно повлияют на число белохвостых оленей».

Исследователи благополучно поймали и переместили змею, которая болезненно переваривала мертвого оленя, находясь в траве. Вскоре после этого питон был гуманно усыплен. Затем биологи провели вскрытие питона и собрали генетические образцы.

«Биологи накапливают ценную информацию о жизни в истории поведения бирманских питонов в юго-западной Флориде», — пишет журнал. «Эта информация приводит к разработке эффективной технологии наблюдения за питоном, которая объединяет в себе как отслеживание охоты, так и радиотелеметрию, направленную на то, чтобы пометить и убрать размножающихся питонов женского пола и нарушить цикл яйцекладки».

Комиссия по дикой природе Флориды просила общественность помочь побороть питонов, побуждая их «устранять и убивать питонов из частных земель, когда это возможно».

Район управления водными ресурсами Южной Флориды даже создал программу ликвидации питона в 2017 году, чтобы защитить Эверглейдс и уничтожить змей из общественных мест. Приблизительно 158 питонов были истреблены во время программы примерно через два месяца.

Исследователи дикой природы хотели бы найти более эффективный способ уничтожения существ, и они считают, что исследование является ключевым.

«Десятки тысяч инвазивных бирманских питонов, по оценкам, присутствуют в Эверглейдс», — говорится в Геологической службе США (USGS). Наблюдатели полагают, что количество питонов растет на протяжении многих лет, превращаясь в инвазивный вид, после того как неосторожные владельцы домашних животных выпустили экзотических животных в болота.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира