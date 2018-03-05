Китай не потерпит неспровоцированного нападения на Северную Корею, и президент Мун не будет поддерживать использование южнокорейских сил в рамках военного удара США против Северной Кореи.

Южнокорейцы ненавидят режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Но очень немногие считают, что начало войны на Корейском полуострове ускорит воссоединение, а тем более приведет к прочному миру. Фактически, 59% южнокорейцев выступают против упреждающего удара по ядерным объектам Северной Кореи.

Следовательно, если президент Трамп разрешит военные действия против Северной Кореи, самым вероятным результатом будет война с Китаем и немедленная высылка американских вооруженных сил из Южной Кореи. У президента Муна не будет другого выбора, если он избежит конфликта с Китаем.

И, вопреки ожиданиям в Вашингтоне, Япония откажется участвовать в экстравагантном «кровавом носе» Вашингтона любым значимым образом. Токио будет частным образом приветствовать конфликт, который удаляет Северную Корею с карты, но не поставит под угрозу японцев, чтобы помочь Вашингтону в его войне с Китаем.

Конечным результатом будет смущение в глобальном масштабе для Вашингтона и американского народа. Президентство Трампа вполне может быть прекращено.

С другой стороны, полезно отметить, что президент Китая Си Цзиньпин действительно сотрудничал с Вашингтоном, чтобы подтолкнуть Северную Корею на грань экономического краха. Си сказал Ким Чен Ыну, что если он нападет на своих соседей или США, Пекин никоим образом не будет помогать Северной Корее.

Невозможно переоценить важность позиции Си для американских военных планировщиков. Военное планирование всегда основано на сочетании известных возможностей, связанных с дружественными и противостоящими системами оружия, а также непознаваемыми аспектами поведения потенциального противника. Как и ожидалось, в американском военном планировании непроверенные предположения часто формируются за счет желаемого за действительное.

К счастью для США, президент Си принял меры предосторожности, чтобы отвергнуть Вашингтон в отношении любого желаемого за действительное. Если Америка начнет военные действия против Северной Кореи, Китай не будет сидеть в стороне.

Согласно южнокорейским источникам, если США атакует Северную Корею, Народная освободительная армия Китая готовит 78-ю группу для вмешательства на местах, чтобы справиться с возможным крахом северокорейского государства.

Северное командование в Маньчжурии также включает в себя 79-ю группу. Вместе две группы китайской армии, расположенные в Маньчжурии, содержат 855 танков, 819 пехотных боевых машин, 200 самоходных орудий, ракетную артиллерию, подразделения противоракетной обороны, вспомогательные войска и несколько сотен штурмовиков — около 300 000 человек .

Ни один из этих пунктов не указывает на то, что ядерный запас Америки не мог бы быстро и полностью стереть северокорейское государство с карты. Хотя это то, что Вашингтон может выполнить, традиционный конфликт высокого класса с Китаем на Корейском полуострове является непредвиденным, для которого вооруженные силы США не подготовлены.

Любое использование ядерного оружия для компенсации условной военной слабости США — независимо от результата — скорее только, вызовет ядерный обмен с Китаем, которого не захочет разумный человек.

Пришло время пересмотреть мудрость военных действий против Северной Кореи. На своей первой встрече президент Мун попросил президента Трампа ускорить передачу командования военным командам всех вооруженных сил Кореи и США на Корейском полуострове 4-звездочному генералу корейской армии. Президент Трамп был озадачен.

Советники президента Трампа не подготовили его к этому вопросу. На протяжении десятилетий четырехзвездный генерал армии США осуществлял абсолютную власть над командованием Объединенными силами Южной Кореи и США, командованием по боевым вопросам, отвечающим за оборону, и, в случае необходимости, поражением внешней агрессии против Южной Кореи.

Президент Мун является последним лидером Южной Кореи, чтобы сделать вывод о том, что без однозначного национального командования Южной Кореи над вооруженными силами на своей территории Южная Корея не является действительно суверенной страной.

Правда в том, что Вашингтон не слишком озадачен «решением проблемы» на Корейском полуострове, в основном потому, что проблема не их. Южная Корея — блестящая история успеха. Теперь задача Соединенных Штатов на Корейском полуострове завершена.

Сеул, а не Вашингтон, теперь должен работать с Пекином и Токио, чтобы решить эту проблему. Для Вашингтона первый шаг — это сигнал американской поддержки инициативы президента Муна по межкорейскому диалогу .

Второй шаг — как можно скорее передать командование Командой объединенных сил генералу Южной Кореи и дать понять, что судьба южнокорейского народа лежит в их собственных руках.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира