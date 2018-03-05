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|05.03.2018 08:00
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Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В частности, 5 марта во всех областях Украины осадков не прогнозируют, днем столбики термометра покажут до 6 градусов мороза.
На западе температура днем от 0 до +6 градусов, ночью температура опустится до -17 градусов.
На востоке переменная облачность, дневная температура воздуха -6…-3 градус, а ночью температура опустится до -11.
В центральной части страны температура днем от — 6 до -1, а ночью — от -11 до -13.
На севере облачно при температуре от -4 до -6 днем и от -10 до -12 ночью.
На юге традиционно теплее, днем температура воздуха -1…+4 градусов, а ночью термометр может указать на отметку -12.
В Киеве — переменная облачность, температура днем от -3 до -5 градусов, ночью от -11 до -13.
Во вторник, 6 марта, по всей территории Украины будет сухо, кроме западных областей. Там прогнозируется мокрый снег и дождь со снегом. Морозы в этот день усилятся.
Холоднее только буде в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.Там ночью ударят 15-градусные морозы. Днем воздух прогреется до от -4 до 0.
В Киеве без осадков. Температура днем от -1 до -3 градусов, ночью от -11 до -13.
В среду, 7 марта - на всей территории Украины отмечаются осадки — дожди и мокрый снег.
При этом ожидается ощутимое потепление. В частности, на западе температура ночью поднимется от -4 до 0. Холоднее только, по-прежнему, будет на востоке. Там ночью еще будут 10-градусные морозы. Но днем воздух прогреется до 0 — +4.
В Киеве — дождь со снегом. Температура днем от 0 до 3 градусов тепла, ночью от -3 до -5.Источник