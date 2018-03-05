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На церемонии вручения статуэтки «Оскар» прозвучала шутка про Путина
05.03.2018 08:32
На церемонии вручения статуэтки «Оскар» прозвучала шутка про Путина Ведущий церемонии награждения премией "Оскар" Джимми Киммел пошутил про президента России Владимира Путина.

Это произошло во время вручения статуэтки фильму «Икар».

«По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался», — отметил комик.

Картина «Икар» рассказывает о государственной системе поддержки допинга в России со слов информатора WADA Григория Родченкова. Лента удостоилась премии в категории документальных полнометражек.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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