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|На церемонии вручения статуэтки «Оскар» прозвучала шутка про Путина
|05.03.2018 08:32
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Это произошло во время вручения статуэтки фильму «Икар».
«По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался», — отметил комик.
Картина «Икар» рассказывает о государственной системе поддержки допинга в России со слов информатора WADA Григория Родченкова. Лента удостоилась премии в категории документальных полнометражек.
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