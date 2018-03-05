Это произошло во время вручения статуэтки фильму «Икар».

«По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался», — отметил комик.

Картина «Икар» рассказывает о государственной системе поддержки допинга в России со слов информатора WADA Григория Родченкова. Лента удостоилась премии в категории документальных полнометражек.

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