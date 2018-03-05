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Самая загрязненная река Индии Ганг обеспечивает водой 400 миллионов людей (фото)
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05.03.2018 08:48
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Самая загрязненная река Индии Ганг обеспечивает водой 400 миллионов
людей (фото) Мужчина вычищает мусор вдоль берегов реки Ганг в
Калькутте, Индия, 9 апреля 2017 годаРека Ганг в Индии — это
парадокс: притоки могучей реки — это прохладные источники, питаемые
гималайскими ледниками. Но там, где река входит в
густо населенные города Индийского субконтинента и выливается
в Бенгальский залив, вода меняется от кристально чистой
до загрязненной сточными водами.Премьер-министр Нарендра
Моди в 2015 году выделил 3 млрд. долл. США на очистку
водного пути, обеспечивающего питьевую воду на 400 млн. человек, и
считается местом поклонения более чем миллиарда индусов, однако
недавно проведенная проверка показала, что менее четверти этих
средств на самом деле были использованы, чтобы помочь ситуации,
сообщает Reuters.Река Ганг находится в плохом состоянии.
Неотфильтрованные сточные воды поступают непосредственно в реку,
где люди готовят, купаются и выполняют погребальные обряды для
недавно умерших. Фабрики и фермы из различных отраслей
промышленности занимают берега реки, и выгружают опасные
химикаты в реку.Правительство Моди поставило задачу улучшить
качество воды реки к началу 2018 года, но похоже, что эта цель не
будет достигнута.Ганг начинается в Гималаях как кристально чистая
высокогорная река, но загрязнение и чрезмерное использование
добавляют в нее токсичный осадок при путешествии по городам и
промышленным центрам. По мере того как река впадает в более
населенные районы, она заполняется сточными водами и осадками из
окружающих городов. Здесь река приобретает мутный оттенок в
Канпуре, в самом северном штате Уттар-Прадеш в Индии.
Необработанные сточные воды поступают непосредственно из дренажных
труб в реку. Далее по реке, в Канпуре, слои пены образуются между
сточных вод в реке. Несмотря на загрязнение, люди используют реку
для купания, приготовления пищи и стирки. Мальчик купается
между пены сточных вод в Уттар-Прадеше. Помимо сточных вод груды
мусора сбрасываются непосредственно в реку, особенно в городских
районах, где власти не регулярно собирают мусор. RМногопрофильные
отрасли выходят на берега Ганга. В Канпуре кожевенные заводы
сбрасывают промышленные отходы непосредственно в реку. Окрашенная
кожа, для которой используются суровые химикаты сушится возле
берегов реки в Канпуре. Далее на юг, в Калькутте, кирпичные печи
используют глину и осадок из реки. Испарения печей вредны
для воздуха, что еще более усугубляет проблемы с качеством воды.
Здесь рабочие ремонтируют лодку в Калькутте. Ганг является
священным местом для более чем миллиарда индусов. Статуи,
подобные этой богине Кали, находятся в воде реки. В реке виден
поврежденный идол индуистской богини Кали. Вода реки считается
священный благодаря набожным индусам. RЗдесь человек льет святую
воду на загрязненных берегах реки Ганг рядом с идолами индуистского
бога и богини, которые были поставлены во время Дурга Пуджи —
священного праздника — в Калькутте. Преданные индуисты погружают
тела недавно умершего в святую речную воду до кремации в Варанаси,
духовной столице Индии. Прямо возле района, где проводятся
погребальные обряды, жители Варанаси используют реку Ганг для
купания и приготовления пищи. Некоторые люди также спят на берегах
реки. Паломники плавают в реке, чтобы очистить себя, вместе с
мусором, которым усыпан пляж. Несмотря на все усилия местных
жителей, река остается сильно загрязненной. Хотя Ганг может быть
грязным — на священном водоеме все еще есть моменты
возвышенной красоты. Здесь пароход проходит через Калькутту в
сумерках.
Источник
Сводка.нет - Новости Украины и Мира