Самая загрязненная река Индии Ганг обеспечивает водой 400 миллионов людей (фото) Мужчина вычищает мусор вдоль берегов реки Ганг в Калькутте, Индия, 9 апреля 2017 годаРека Ганг в Индии — это парадокс: притоки могучей реки — это прохладные источники, питаемые гималайскими ледниками. Но там, где река входит в густо населенные города Индийского субконтинента и выливается в Бенгальский залив, вода меняется от кристально чистой до загрязненной сточными водами.Премьер-министр Нарендра Моди в 2015 году выделил 3 млрд. долл. США на очистку водного пути, обеспечивающего питьевую воду на 400 млн. человек, и считается местом поклонения более чем миллиарда индусов, однако недавно проведенная проверка показала, что менее четверти этих средств на самом деле были использованы, чтобы помочь ситуации, сообщает Reuters.Река Ганг находится в плохом состоянии. Неотфильтрованные сточные воды поступают непосредственно в реку, где люди готовят, купаются и выполняют погребальные обряды для недавно умерших. Фабрики и фермы из различных отраслей промышленности занимают берега реки, и выгружают опасные химикаты в реку.Правительство Моди поставило задачу улучшить качество воды реки к началу 2018 года, но похоже, что эта цель не будет достигнута.Ганг начинается в Гималаях как кристально чистая высокогорная река, но загрязнение и чрезмерное использование добавляют в нее токсичный осадок при путешествии по городам и промышленным центрам. По мере того как река впадает в более населенные районы, она заполняется сточными водами и осадками из окружающих городов. Здесь река приобретает мутный оттенок в Канпуре, в самом северном штате Уттар-Прадеш в Индии. Необработанные сточные воды поступают непосредственно из дренажных труб в реку. Далее по реке, в Канпуре, слои пены образуются между сточных вод в реке. Несмотря на загрязнение, люди используют реку для купания, приготовления пищи и стирки. Мальчик купается между пены сточных вод в Уттар-Прадеше. Помимо сточных вод груды мусора сбрасываются непосредственно в реку, особенно в городских районах, где власти не регулярно собирают мусор. RМногопрофильные отрасли выходят на берега Ганга. В Канпуре кожевенные заводы сбрасывают промышленные отходы непосредственно в реку. Окрашенная кожа, для которой используются суровые химикаты сушится возле берегов реки в Канпуре. Далее на юг, в Калькутте, кирпичные печи используют глину и осадок из реки. Испарения печей вредны для воздуха, что еще более усугубляет проблемы с качеством воды. Здесь рабочие ремонтируют лодку в Калькутте. Ганг является священным местом для более чем миллиарда индусов. Статуи, подобные этой богине Кали, находятся в воде реки. В реке виден поврежденный идол индуистской богини Кали. Вода реки считается священный благодаря набожным индусам. RЗдесь человек льет святую воду на загрязненных берегах реки Ганг рядом с идолами индуистского бога и богини, которые были поставлены во время Дурга Пуджи — священного праздника — в Калькутте. Преданные индуисты погружают тела недавно умершего в святую речную воду до кремации в Варанаси, духовной столице Индии. Прямо возле района, где проводятся погребальные обряды, жители Варанаси используют реку Ганг для купания и приготовления пищи. Некоторые люди также спят на берегах реки. Паломники плавают в реке, чтобы очистить себя, вместе с мусором, которым усыпан пляж. Несмотря на все усилия местных жителей, река остается сильно загрязненной. Хотя Ганг может быть грязным — на священном водоеме все еще есть моменты возвышенной красоты. Здесь пароход проходит через Калькутту в сумерках. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика новости украины ганг реки реку река для Теги: международные деловые новости