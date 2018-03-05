Об этом сообщил Судебный репортер со ссылкой на постановление суда, выданное 26 февраля этого года.

В своей декларации за 2017 год Олег Ляшко указал два выигрыша в сумме 283 тысячи гривен и 134 тысячи гривен, полученные в октябре, но такой информации в реестрах «Украинской национальной лотереи» нет. Об этом говорится в письме предприятия. Также «Украинские национальные лотереи» заявляют, что в течение октября выигрышей с такими суммами не было.

Предприятие также отмечает, что информация об игроках, их персональные данные и суммы их выигрышей является конфиденциальной информацией.

На данный момент НАБУ проводит досудебное расследование по открытому уголовному производству № 42017000000004970 от 11.12.2017 года по факту получения незаконной выгоды должностным лицом.

Соломенский суд Киева предоставил детективам НАБУ доступ к документам, в которых зафиксированы выигрыши в лотерею Олега Ляшко с 1 января 2017 года до 24 октября 2017 года. Постановление суда будет действовать в течение 1 месяца.

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