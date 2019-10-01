Об этом он сказал в комментарии изданию Гордон во вторник, 1 октября.

"Уход с поста секретаря СНБО – моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи", – объяснил Данилюк.

По его мнению, некоторым представителям новой власти не хватает профессионализма.

"Власть в Украине сейчас очень разношерстная. В этой команде разные люди – есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я сразу их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск", - говорит Данилюк.

По его словам, он предлагал президенту Владимиру Зеленскому варианты решения проблемы, однако "к общей позиции" они так и не пришли. При этом Данилюк не исключает, что может продолжать консультировать Зеленского. И надеется на конструктивные отношения с ним.

Также он сообщил, что не намерен оставаться в политике, а рассчитывает заниматься в Украине бизнесом.

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