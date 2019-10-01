Пенсионный возраст для женщин в Украине снова подумывают поменять. Раньше украинки имели право выйти на заслуженный отдых в 55 лет, тогда как мужчины – в 60. С 2011 года пенсионный возраст начали повышать – ежегодно на шесть месяцев. Кроме того, как постановил Конституционный суд, осталась и пенсия по выслуге лет. То есть уже в 2019 году женщины уходят на пенсию в 59 лет. Планировалось, что в 2021 году пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет.

Но все это будет актуальным, если правила не изменят снова. В парламенте зарегистрирован законопроект о пенсионном возрасте. В нем предлагается, что женщины с 30 годами стажа смогут выйти на пенсию в 55 лет. Инициатива приятная, но откуда государство возьмет деньги?

Неле Стрелец сейчас 58 лет, и до пенсии есть нужно проработать два года. Если бы она была чуть старше – родилась буквально на год раньше, – могла бы уже давно быть на пенсии. Но Неля Вячеславовна попала под так называемую реформу Тигипко – еще в 2011 году. Тогда правительство решило повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, но сделать это постепенно – к 2021 году.

Авторы нового законопроекта, который зарегистрировали в Верховной Раде, считают что в 2011 году с женщинами обошлись несправедливо. Мол, возраст выхода на пенсию не должен зависеть от даты рождения.

Например, две женщины работают на одной швейшной фабрике. Евгении Сидоручук – 58 лет, она только на год младше, чем ее коллега Ольга Бондарь. Но при этом Евгении Григорьевне нужно доработать до 60 лет, а Ольга Васильевна уже получает пенсию – вместе с зарплатой, потому что продолжает работать.

Если новый законопроект одобрят, женщинам разрешат выходить на пенсию в 55 лет. Но в этом же документе прописано одно очень существенное ограничение: делать это позволят только при условии увольнения с работы. То есть одновременно работать и получат пенсию с 55 лет – запретят.

Нынешние 55-летние не считают, что на пенсию можно прожить. А потому некоторые из них согласны на предложение депутатов и дополнительный заработок "в конверте".

"Мне предлагали работу – там зарплата хорошая. Но у них полный штат набран. Говорят, если хотите, возьмем без трудовой", – рассказывает Неля Вячеславовна.

Единственное, что пока удерживает на старой работе – нужно добрать еще два года стажа до пенсии. Только хватит ли сил дальше работать? В Институте геронтологии говорят, что женщины старше 55 лет в Украине, как правило, измождены, имеют множество хронических болезней. А вот времени на лечение и отдых у них нет из-за гендерного неравенства.

"Женщина и на работе передовая работница, и дома она ведущая, она же хозяйка – она все делает по дому. У нас очень мало мужчин, кто берет на себя часть забот по уходу за детьми, уборке квартиры и так далее", – говорят исследователи.

Поэтому после 55 лет женщины используют все свои резервные силы. Из-за этого организм стареет быстрее. В институте говорят, что проводили исследование именно биологического возраста украинок и обнаружили, что у большинства этот возраст на пять лет выше паспортного.

"Фактически мы выходим [на пенсию] не в 55 лет. Если выходим в 55 – нам по степени износа организма уже 60. По нашему здоровью. А выходим в 60 – это действительно 65", – отмечают в институте и поддерживают идею выхода на пенсию в 55 лет.

Законопроект в Раду внесла часть "Слуга народа". Только оказалось, что часть депутатов даже из этой политсилы – против документа. Как, к примеру, глава комитета соцполитики Галина Третьякова. Она уверена, что работа после 55 лет идет на пользу самим женщинам.

"Работайте, радуйтесь от того, что вы работаете. Уже доказанный факт, что как только человек бросает деятельность, в том числе работу, он быстрее уходит из жизни. Человек – такое существо, которое должно ощущать, что кому-то нужно", – говорит Третьякова.

Дыра в Пенсионном фонде и проблемы с МВФ

Законопроект о выходе на пенсию для женщин в 55 лет уже принимала Верховная Рада предыдущего созыва. Но в силу он так и не вступил. Ведь тогда его ветировал Президент Порошенко. Найдутся ли голоса уже в новом парламенте и поставит свою подпись президент Зеленский – узнаем уже очень скоро. Вот только законопроект может оказаться очень дорогим для только государства и вызвать немало проблем.

Если депутаты проголосуют за, на пенсию могут досрочно выйти почти два миллиона женщин. Это огромная нагрузка на Пенсионный фонд (ПФУ), дыра в котором и так перевалила за 170 млрд гривен. При этом уже сейчас на 11 пенсионеров приходится 10 работающих украинцев. То есть пенсионеров в стране больше, чем тех, кто платит взносы в ПФУ.

Может ли в таких условиях Украина принимать подобные законопроекты?

"Все факторы, скорее только, говорят против. 55 лет – это в принципе невозможно. Я не знаю, каким образом можно вернутся к 55", – говорит знаток по пенсионному законодательству Ольга Пищулина.

Если просто увеличивать количество пенсионеров, в Украине будет все меньше работающих людей. Как следствие – пенсии станут ниже.

Кроме того, законопроект, вероятно, не поддержит Международный валютный фонд (МВФ). Кредиторам будет сложно понять, почему люди в Украине должны идти на пенсию в 55 лет. Во многих странах ЕС, например, мужчины и женщины уже давно выходят на заслуженный отдых в 65 лет. А в Италии, Исландии и Норвегии пенсионный возраст – аж 67 лет.

"В большинстве стран ЕС, наоборот, пенсионный возраст постоянно увеличивался. Много льгот отменяют. Сейчас уже нет так много возможности выйти на пенсию раньше, как было прежде", – говорит руководитель программы стареющего населения в Бельгии Миккель Барслунд в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Состояние здоровья у европейцев значительно лучше, а продолжительность жизни выше. Кроме того, уровень пенсии в итоге позволяет им жить на полную, а не выживать.

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