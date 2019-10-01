6 лет назад уроженец Донецкой области Тарас Шелестюк вместе с женой поехал в Соединенные Штаты и поселился в Голливуде.

Стал непобедимым профессиональным боксером. "Сегодня" отправились в гости к звездной семье.

Мы посетили известный спортивный зал в Лос-Анджелесе, где, кроме боксеров, тренируются голливудские актеры. Здесь преподают известные тренеры, работавшие с Майком Тайсоном, Мэнни Пакьяо и нашим Владимиром Кличко.

"Это тренер Фредди Роуч, легенда", – представил известного тренера "Сегодня" голливудский актер Микки Рурк, у которого "Сегодня" недавно взяли эксклюзивное интервью.

Среди Голливудского бомонда Тараса Шелестюка сразу и не узнаешь. Улыбка всегда "на 32". То, что это профессиональный боксер, выдают отточенные удары.

"Он очень быстро подстраивается. Четко слушает мои указания. Тарас очень хитрый, очень креативный боксер", – говорит тренер Тараса Шелестюка Джулиан Чуа.

Но с боксом в Шелестюка задалось не сразу. Спорт не приносил денег молодому и амбициозному атлету. Поэтому в родной Макеевке он работал грузчиком, а по ночам сторожил металл в товарных поездах. Все изменила Олимпиада. После нее он окончательно решил переехать в США в поисках лучшей жизни.

"Мечты имеют свойство сбываться. Я парень из Макеевки: в 14 лет, когда я впервые переступил порог боксерского зала, я хотел стать олимпийским чемпионом и продолжить карьеру в Штатах. Спустя 12 лет я приехал в Лос-Анджелес и живу здесь. Так что все реально", – говорит украинский боксер Тарас Шелестюк.

Сначала в США было сложно с языком, признается Шелестюк. Деньги с неба здесь тоже не падают, потому Тарас дает частные уроки.

"Работаю с актерами, актрисами, бизнесменами", – говорит Тарас Шелестюк.

Главное, все удается на ринге. Шелестюк непобедимый между профессионалов. В США провел 17 поединков. 10 завершил досрочно, нокаутом.

Жена Алина пытается не отставать. Тоже боксирует в зале.

Даже в однокомнатной квартире Тарас и Алина устроили мини-зал. И обязательно следят за рационом.

"Яйца, бекон, в основном, салаты, рис, овсянка. Еще я готовлю вкусно ризотто. В 11 часов ночи можем позвонить заказать пиццы", – говорит Тарас Шелестюк.

Отдых в Городе ангелов – это океан и горы, говорят Шелестюки. Впрочем, больше только любят собираться с украинцами дома.

"Барбекю, с друзьями приходим сюда, прыгаем в бассейн", – говорит жена Тараса Алина Шелестюк в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Главное правило, по которому живет звездная семья, — никогда не сдаваться. И мечтать. Тогда обязательно будут победы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира