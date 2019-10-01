|Добычу янтаря в Украине узаконят, введут мораторий
|01.10.2019 20:38
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Согласно новым нормам закона будет внедрен временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу. Более того, все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих или архаических согласований, таких как горный отвод, согласие на снятие плодородного слоя – ликвидируют. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
За нарушение требований рекультивации земли будет введена ответственность: за незаконную добычу – уголовная, а за нарушение обязательных требований по добыче полезных ископаемых – административная.
“По новым правилам будет введено единое согласие на разведку с правом добычи на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.
Кроме того, будет снижена ставка рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15%. Более того, 30% рентной платы будет направлено в пользу местных общин (ОТГ)“ – говорится в сообщении.