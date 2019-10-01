В Днепре обломки бетонных блоков, упавшие с высоты, засыпали улицу и повредили автомобиль, стоявший у новостройки.

В салоне машины никого не было, и потому обошлось без пострадавших. Повезло и прохожим – куски бетона упали за несколько секунд после того, как люди прошли по улице.

Пока что рабочие не могут пояснить, почему это произошло. А жители соседних домов требуют тщательно проверить качество сооружения этого дома – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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