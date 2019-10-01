Об этом сообщает Центральная геофизическаяй обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что сентябрь в столице Украины был очень контрастным – средние температуры первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1° с и 2,1° соответственно, а третья декада была уже по-настоящему осенней – ее температура была на 0,3° ниже нормы.

Самым жарким днем было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3°, а самым холодным – 24 сентября, когда минимальная температура опускалась под утро до +2,0°.

В течение месяца в Киеве выпало 22 мм осадков, что составляет лишь 47% климатической нормы.

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