Помимо сбора в 7% от стоимости номера в гостинице, с 2020 года путешественникам придется заплатить 3 евро с человека за ночь, проведенную в объекте размещения столицы Нидерландов, сообщает CNN Travel.

Так, за ночь в однозвездочном отеле в Амстердаме туристам придется заплатить больше налогов, чем в лучших пятизвездочных отелях других крупных европейских столиц.

От нового налога будут освобождены дети до 16 лет.

Кроме того, сбор придется платить тем, кто снимает квартиру через онлайн-сервисы по бронированию: плата поднимется до 10% от стоимости жилья. Кемпинг в палатках обойдется в 1 евро.

Также Амстердам требует оплаты налога в 8 евро с людей, прибывших в город на лодке.

По словам представителя городского совета Амстердама, этими деньгами путешественники внесут свой вклад безопасность и чистоту города, а также в поддержание в хорошем состоянии общественного пространства: тротуаров, набережных, мостов и улиц.

Ежегодно Амстердам посещают около 18 млн иностранных туристов. Это больше, чем все население Нидерландов.

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