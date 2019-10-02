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«Вітаємо в пеклі»: Друга чеченська війна
02.10.2019 07:48
Двадцять років тому Володимир Путін, на той час прем’єр-міністр Росії, розв’язав воєнну операцію проти Чечні, що піднесла його до влади і переслідує все його правління.

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