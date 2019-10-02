Такое решение принял исполком Житомирского городского совета, сообщает пресс-служба горсовета.

"Начальник управления коммунального хозяйства Александр Марцун отметил, что решение "О начале отопительного сезона 2019-2020 годов на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины" о начале с 10 октября отопительного сезона принято с соблюдением требований, утвержденных постановлением Кабинета министров от 21 августа 2019 года №830, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха не будет превосходить 8 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь к системам теплоснабжения подключены лечебно-профилактические учреждения, учебные заведения, дошкольные, школьные учреждения и другие объекты социальной и коммунальной сферы.

Технологический запуск котельных на территории ОТГ начнут с 5 октября.

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