Об этом Сенцов написал на своей страничке в Facebook.

“Страсбург. После общения с Макроном. Интересно было познакомиться и пообщаться. Поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украине вцелом. Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена”, - говорится в сообщении.

Сенцов также рассказал Макрону о 227 украинских пленных на Донбассе и 86 в России.

“Президент меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией”, - пишет режисер.

Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро - это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных."

Как сообщалось, кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на оккупированном полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

В заключении Сенцов объявлял голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в РФ, которую держал 145 дней и был вынужден прекратить из-за угрозы насильственного кормления.

25 октября 2018 года Европейский парламент объявил Сенцова лауреатом премии Сахарова. Он - первый представитель Украины, который удостоенный этой наградой.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 политзаключенных, между которых и Сенцов с Кольченко, а также 24 захваченные Россией в ноябре 2018-го в районе Керченского пролива моряка.

Как сообщалось, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35 ". В Украину вернулись 11 политзаключенных, в том числе и кинорежиссер Олег Сенцов, и 24 военных моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира