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Синоптик предупреждает о резком похолодании
02.10.2019 09:41
В среду, 2 октября, по всей Украине будет солнечно и тепло, температура воздуха - 19-24°, однако к концу недели на большинстве территории страны похолодает.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"2 октября, в Украине будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть вся Украина, без исключения, будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха - лучше не бывает - ожидается в пределах 19-24°. Единственное, что может нарушить эту идиллию круглолицевого низенького солнца с высокими градусами - порывистый ветер", - отметила она.

По словам Диденко, в Киеве будет сухо и тепло, в течение дня температура поднимется выше 20°.

Однако, как отметила синоптик, уже 3 октября на западе Украины погода резко изменится, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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