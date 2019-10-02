Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"2 октября, в Украине будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть вся Украина, без исключения, будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха - лучше не бывает - ожидается в пределах 19-24°. Единственное, что может нарушить эту идиллию круглолицевого низенького солнца с высокими градусами - порывистый ветер", - отметила она.

По словам Диденко, в Киеве будет сухо и тепло, в течение дня температура поднимется выше 20°.

Однако, как отметила синоптик, уже 3 октября на западе Украины погода резко изменится, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира