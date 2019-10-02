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02.10.2019
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Метки: Донбасс, брифинги, Зеленский, формула Штайнмаера.
2 октября
Президент Володимир Зеленський анонсував новий закон про особливий статус окупованої частини Донбасу, туди зокрема імплементують так звану «формулу Штайнмаєра» щодо місцевих виборів на Донбасі.