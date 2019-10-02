2 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Синоптик предупреждает о резком похолодании • Сенцов подарил Макрону свою тюремную кружку • В Житомире отопительный сезон начнется 10 октября • Амстердам вводит самый высокий туристический налог в Европе • В Чернигове организовали бесплатные экскурсии на троллейбусе • В Киеве сентябрь оказался теплее нормы • Добычу янтаря в Украине узаконят, введут мораторий все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Донбасс, брифинги, Зеленский, формула Штайнмаера. 2 октября 116Донбасс, брифинги, Зеленский, формула Штайнмаера. Президент Володимир Зеленський анонсував новий закон про особливий статус окупованої частини Донбасу, туди зокрема імплементують так звану «формулу Штайнмаєра» щодо місцевих виборів на Донбасі. Фоторепортажи Популярные теги фотографы, футбол, джаз, туризм, юмор, суд, ВСУ, фотоподборки, технологии, женщины, корабли, фотопроект, политика, заводы, кошки, НАТО, солдат, Майдан, уикенд, Россия, стихийные бедствия, выборы, пейзажи, цирк, музыка, война, авиация, полиция, Киев, Александр Зубко, столкновения, концерты, аннексия Крыма, досуг, природа, путешествия, учения, США, Дмитрий Дятлов, мотоциклы, милиция, ВМС, Карпаты, дети, Верховная Рада, мир, фотоконкурсы, знаменитости, Порошенко, культура, Путин, праздники, катастрофы, митинги, фотография, Нацгвардия, Донбасс, город, Львов, оккупация, самолеты, выставки, история, соревнования, мода, общество, животные, марш, Львів, Саакашвили, портрет, политики, Одесса, беспорядки, ЗСУ, бизнес, традиции, военная техника, дизайн, #Євромайдан, АТО, протесты, Шахтер, Сергей Смоленцев, парады, искусство, люди, архитектура, зима, автомобили, акции, Динамо, церковь, спорт, тест-драйв, живопись, вера, фестивали, экология, транспорт Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис фотографы, футбол, джаз, туризм, юмор, суд, ВСУ, фотоподборки, технологии, женщины, корабли, фотопроект, политика, заводы, кошки, НАТО, солдат, Майдан, уикенд, Россия, стихийные бедствия, выборы, пейзажи, цирк, музыка, война, авиация, полиция, Киев, Александр Зубко, столкновения, концерты, аннексия Крыма, досуг, природа, путешествия, учения, США, Дмитрий Дятлов, мотоциклы, милиция, ВМС, Карпаты, дети, Верховная Рада, мир, фотоконкурсы, знаменитости, Порошенко, культура, Путин, праздники, катастрофы, митинги, фотография, Нацгвардия, Донбасс, город, Львов, оккупация, самолеты, выставки, история, соревнования, мода, общество, животные, марш, Львів, Саакашвили, портрет, политики, Одесса, беспорядки, ЗСУ, бизнес, традиции, военная техника, дизайн, #Євромайдан, АТО, протесты, Шахтер, Сергей Смоленцев, парады, искусство, люди, архитектура, зима, автомобили, акции, Динамо, церковь, спорт, тест-драйв, живопись, вера, фестивали, экология, транспортВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент Володимир Зеленський анонсував новий закон про особливий статус окупованої частини Донбасу, туди зокрема імплементують так звану «формулу Штайнмаєра» щодо місцевих виборів на Донбасі. 02.10.2019



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