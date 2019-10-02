Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на брифинге во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы подготовим все предупредительные меры. Мы никогда не пойдем (на то), чтобы проводить выборы, если там есть военные (российские - ред.)", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, какие предусмотрены превентивные меры относительно того, что российских войск не будет на территории Донбасса во время проведения там местных выборов.

Он также заверил, что пока не обсуждается структура этих выборов, и отметил, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть". "Если мы хотим, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть наш", - добавил Президент.

Зеленский также сказал, что дата проведения местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса пока не обсуждается, обсуждается лишь дата встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Дат нет. Сейчас мы говорим о дате встречи в "нормандском формате ", встречи четверки лидеров. О дате (выборов - ред.) еще очень рано говорить", - ответил Зеленский на вопрос, уже можно говорить о дате выборов в Донбассе.

Как сообщал Укринформ, 18 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" была обсуждена и согласована "формула Штайнмайера" относительно действия закона об особом статусе Донбасса и разведения войск на трех участках.

Перед этим Пристайко сообщал, что украинская власть изучает возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите "Нормандской четверки".

21 сентября помощник Президента Андрей Ермак заявил, что "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение.

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