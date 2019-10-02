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- За четверть века Нацбанк напечатал 25 миллиардов банкнот гривни
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|За четверть века Нацбанк напечатал 25 миллиардов банкнот гривни
|02.10.2019 11:50
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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"За четверть века Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины изготовил почти 25 млрд банкнот гривни и 11 млрд разменных и оборотных монет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня БМД на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных, оборотных и памятных монет
Предприятие было основано 1 октября 1994 года. Технологические возможности БМД полностью соответствуют международным стандартам.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк планирует осуществить первый выпуск банкноты номиналом 1000 грн в объеме 5 млн штук, а в дальнейшем печатать эти банкноты в зависимости от заказов банков и потребностей экономики. Банкнота номиналом в 1000 грн вводится в обращение с 25 октября 2019. На внешний стороне изображен портрет Владимира Вернадского, на обратной - президиум Национальной академии наук.