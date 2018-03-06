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|06.03.2018 08:10
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Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Холоднее только буде в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.Там ночью ударят 15-градусные морозы. Днем воздух прогреется до от -4 до 0.
В западных областях – Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской, Тернопольской – будет около +2 … 4, в Ужгороде – до +7.
Также тепло будет и на юге страны. В Одессе будет до +5, но тоже с осадками. Зато в Херсонской, Николаевской области и в Крыму – плюсовая температура и без осадков.
В Киеве без осадков. Температура днем от -1 до -3 градусов, ночью от -11 до -13.Источник