В результате погибли 13 мирных жителей, передает i24News со ссылкой на наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Авиаудары были нанесены по городу Джандаирис близко границы с Турцией.

Среди погибших — двое детей.

С начала турецкой операции в Сирии погибли 165 мирных жителей, в том числе 29 детей.

В то же время, заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкие военные контролируют почти половину территории сирийского Африна.

По словам Боздага, Турция взяла под контроль 702 квадратных километра из 1920 квадратных км.

Выступая после заседания Кабинета министров Турции в Анкаре Боздаг также отметил, что в рамках операции «Оливковая ветвь» были взяты под контроль 142 населенных пункта.

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