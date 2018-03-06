Об этом в колонке, опубликованной изданием The Hill, пишет Роберт Монро, вице-адмирал ВМС США в отставке, прежний начальник Управления ядерных вооружений Минобороны США.

«Северная Корея будет производить ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты для продажи странам-агрессорам и террористам. Этих продаж, пожалуй, будет довольно для уничтожения нескольких городов ежегодно», — предупреждает Монро.

«Наш мир превратится в мир ядерного ужаса и хаоса. Планета будет усыпана радиоактивными развалинами городов, больших и малых», — описывает мрачный сценарий прежний военный министр.

Единственным способом предупредить такую ситуацию экс-министр называет использование США «неядерных вооруженных сил для уничтожения — полного — ядерных вооружений КНДР».

«Озвучьте последний ультиматум, а после — нанесите быстрый и жесткий удар. Отключите все электричество. Выведите из строя все возможные коммуникации. Уничтожьте все командные пункты, все известные ядерные и ракетные объекты. Помогите Южной Кореи мешать ракетам и артиллерии, нацеленным на Сеул и защитить население столицы Южной Кореи. Ежедневно усиливайте давление. Будьте готовы к переговорам, но полное ядерное разоружение не имеет ставиться под сомнение. Когда ситуация с КНДР будет решена, весь мир почувствует надежду. Возможно, так удастся спасти режим нераспространения ядерных вооружений», — пишет Монро.

После военный советует использовать аналогичную модель в Иране.

«В течение нескольких лет Иран также начнет производить довольно ядерных ракет в год, чтобы дать Хезболле, ХАМАСу, хуситам и другим уничтожать большое количество городов ежегодно», — предупреждает Монро.

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