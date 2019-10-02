Об этом во вторник в аналитической подборке сообщает EUvsDisinfo. Это европейское издание главным назначением имеет debunking, то есть - развенчание кремлевской пропаганды, которая активно распространяется с помощью именно российских государственных информационных источников.

«Представленный проект российского федерального бюджета на 2020 год свидетельствует, что государственные медиа в следующем году получат 1,3 миллиарда евро, и это большой скачок по сравнению с текущим финансированием в 1 миллиард. Крупнейшим единоличным получателем является телевизионный канал RT (Russia Today), который, по проекту, получит почти 23 миллиарда рублей, или 325 миллионов евро. Нет нужды говорить, что финансирование RT возрастало в течение многих лет, как и количество связанных с RT случаев дезинформации в наших базах данных», - констатирует европейское издание.

По приведенной информации, «Первый канал» получит 92 миллиона евро, телеканал российского министерства обороны «Звезда» - 29 миллионов евро.

В то же время, российский Минфин предлагает выделить 339 миллионов евро для финансирования Всероссийской телерадиокомпании ВГТРК, в состав которого входят многочисленные государственные радио- и телеорганизации, включая телевизионный канал «Россия 1».

Еще одна медиа-платформа, которая целиком находится под контролем Кремля - холдинг «Россия сегодня», который не следует путать с «RT», получит 106 миллионов евро. Руководителем этого холдинга является российский пропагандист Дмитрий Киселев, который находится в санкционном списке ЕС, а сам холдинг состоит из таких медиа-ресурсов, как информационное агентство РИА «Новости», ИноСМИ и многоязычное международное издание «Спутник».

Наконец, государственное информационное агентство ТАСС, которое сохраняет это название еще с советских времен, получит 41 миллион евро государственного финансирования.

В целом, доля субсидий для медиа в проекте нового бюджета РФ возросла на треть, и эти цифры подтверждают, что возможность распространения нужных информационных нарративов с помощью подконтрольных СМИ остается между главных приоритетов Кремля, отмечает EUvsDisinfo.

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