За время празднования паломниками-хасидами Рош-Ха-Шана в Умани полиция зарегистрировала 72 сообщения о возможных правонарушениях, по которым в итоге было открыто 15 уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

В основном речь идет о таких преступлениях как незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кража и грабеж. Тем не менее, в полиции отмечают, что чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не допущено.

По состоянию на 10 утра 2 октября из Умани уже выехало более восьми тысяч паломников. Всего же в этом году на празднование Рош-га-Шана в город приехали около 27 тысяч паломников из 8 стран мира.

Напомним, в этом году общественный порядок на празднованиях иудейского Нового года Рош-ха-Шана в городе Умань охранял сводный отряд из 550 полицейских со всей страны.





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