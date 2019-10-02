Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники во фракциях.

Источники издания рассказывают, что на встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".

"Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий", – отметил собеседник издания.

В то же время главы фракций предлагали выйти в сессионный зал и повторить все это с трибуны Верховной Рады. Но Зеленский отказался: сказал, что это уже лишнее, потому что он публично выступил накануне и "все объяснил".

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