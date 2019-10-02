Так прокомментировал BBC News Украина согласование Украиной текста так называемой "формулы Штайнмайера" прежний представитель Украины в политической подгруппе на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный.

В то же время, по его данным, во время переговоров туда внесли определенные "дополнения", которые еще не были озвучены.

Впрочем, по мнению Безсмертного, все это не имеет особого значения. "Их (россиян - ред.) интересовало только одно: чтобы лидеры "нормандского формата" это подписали. Потому что это дает? Это дает возможность давить на Украину по введению в действие закона об особом порядке и о проведении выборов на оккупированных территориях. Самое главное - им надо, чтобы Украина подписалась под словом "выборы", - отметил он.

Далее, по его словам, "включается система выборов, которые они (россияне - ред.) организуют, после этого обеспечивается верификация ОБСЕ". "В ПАСЕ тоже говорили, что Россию не вернут, пока та не выполнит определенные условия. Выполнила? Нет, не выполнила. Так и здесь", - убежден Безсмертный.

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