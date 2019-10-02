Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

«В сезоне 2018/19 годов (август – июль) импорт овощей в Украину существенно превысил предыдущий рекорд, который держался девять лет - с сезона 2009/10 годов. Тогда импорт овощей в страну за сезон впервые превысил 200 тыс. тонн и составил 208,5 тыс. тонн. С тех пор, объём импорта овощей даже не приближался к отметке в 200 тыс. тонн, но в прошлом сезоне он превысил предыдущий рекорд сразу на 27% и достиг 264,1 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим сезоном импорт овощей за август 2018 года — июль 2019 года вырос в натуральном выражении более чем в два раза. В стоимостном измерении темпы роста были чуть ниже, за счёт увеличения удельного веса традиционных недорогих овощей и картофеля в структуре импорта. Всего за минувший сезон иностранные поставщики овощей и картофеля заработали в Украине $155 млн.

Главными позициями импорта овощей в Украину в стоимостном измерении были томаты, лук, перец и огурцы. По объёму же импорта лидерство впервые в истории захватил репчатый лук — 87 тыс. тонн, что в 26 раз больше, чем сезоном ранее. Также за август 2018 года — июль 2019 года было импортировано 66 тыс. тонн томатов, 18,3 тыс. тонн товарного картофеля, 14,7 тыс. тонн огурцов, 11,8 тыс. тонн перца, 9,5 тыс. тонн различных видов капусты и 7,5 тыс. тонн моркови.

Прогнозы на урожай овощей в сезоне 2019/2020 годов были оптимистичными, однако уже в августе, во время уборки нового урожая, Украина начала активно импортировать картофель, чего ранее никогда не было. Ожидается, что в сентябре будет превышен очередной рекорд импорта картофеля, так как цены на него продолжают расти, несмотря на ожидающееся увеличение общего объёма производства и хорошие темпы его уборки.

«После анализа информации об объёмах производства картофеля, который поступает из регионов, мы можем заключить, что фундаментальных факторов для роста цен на рынке картофеля нет. Даже наоборот, если бы не ажиотаж на рынке, цены на картофель сейчас бы активно снижались, и были бы ниже прошлогодних», - говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Он объясняет этот ажиотаж тем, что люди в городах массово закупают картофель впрок, то приводит к тому, что цены активно растут, а фермеры, видя рост цен, также не спешат продавать продукцию, понимая, что завтра, можно будет заработать ещё больше.

«В стране появилось много перекупщиков, которые скупают картофель сегодня и закладывают его на хранение, чем ещё более раскачивают спрос на продукцию. Таким образом включается цепная реакция, которая приводит к продолжающемуся росту импорта картофеля на фоне огромных его запасов в стране – некоторые посредники даже закладывают на хранение импортный картофель, надеясь весной получить больше», - отмечает знаток.

На данный момент средняя оптовая цена на картофель в Украине уже превысила 10 грн/кг, хотя годом ранее она составляла около 3,5 грн/кг.

Ярмак прогнозирует, что импорт картофеля не снизится, даже если цены упадут до 7-8 грн/кг, потому что урожай картофеля в Беларуси, Польше и России очень хороший, а цены в среднем в 2-3 раза ниже, чем в Украине.

«Поэтому у тех участников рынка, которые делают ставку на спекулятивный заработок, должны быть причины опасаться падения цены на продукцию во второй половине сезона», - отмечает он.

Что касается лука, моркови и других видов овощей, то, пока что, цены на них находятся на сравнительно невысоком уровне. Угрозы роста импорта этих овощей пока нет, так как цены на них в других странах несущественно ниже. При этом, считают аналитики EastFruit, об экспорте овощей в этом сезоне Украине придётся забыть.

«Мы надеемся, что высокая доходность выращивания картофеля в этом году позволит украинским картофелеводам инвестировать средства в развитие технологий доработки, хранения и маркетинга продукции, чтобы заложить основы для экспорта. Ведь без развития системного экспорта будущее у этой отрасли не очень радужное, поскольку она будет подвержена регулярным ценовым шокам, а сезоны высоких цен будут непременно чередоваться с сезонами катастрофически низких цен и отсутствия спроса на внутреннем рынке», - предостерегает директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерина Зверева.

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