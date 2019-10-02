Cентябрь, как и было обещано синоптиками, еще побаловал теплом, хотя и не щедро. Октябрь ожидается в меру прохладным – но ничего особенного: октябрь как октябрь. А вот ноябрь прогнозируют холодным, дождливым и даже с ранним снегом.

Октябрь

Погода в октябре будет «классической» для украинской осени, но разной в северных и южных регионах, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань. Если на юге тепло еще будет держаться: днем возможны даже +22 градуса, то на севере можно будет сказать «спасибо» и за +15. К слову, в это время суточные перепады температуры могут сказаться и на самочувствии.

Более того, месяц ожидается переменным: несколько дней дождя, потом несколько солнечной, но нежаркой погоды и снова дождь. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометео НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова также обещает умеренно холодный октябрь с двумя более теплыми «кусочками» приблизительно 9-14-го и 21-25 числа.

Близка к изложенному и версия веб-ресурса Метеопрог, согласно которой октябрь в этом году не должен разочаровать любителей «золотой осени». Солнечных дней будет довольно, чтобы насладиться осенними красками природы. Средняя температура воздуха «будет выше многолетней нормы», к тому же месяц «не будет слишком влажным или слишком засушливым». Если не задумываться над вопросом «слишком – это сколько?», то звучит вполне оптимистично.

Ноябрь

Не нужно быть большим синоптиком, чтобы предсказать в ноябре более низкую температуру. Но в этом году месяц ожидается более холодным, чем обычно присуще ноябрю.

По оценкам Леонида Горбаня, сильные холодные дожди возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. Как говорили в старину, если в ноябре небо заплачет, то следом за дождем и снег придёт. После 15-го будет уже стабильно холодно, вплоть до заморозков по ночам. В конце месяца ожидается «гость с Востока» - холодный атмосферный фронт из Сибири, а с ним морозы, дождь со снегом и т.н. «ледяной дождь» - помните, это когда все вокруг как стекло гладкое и безжалостно скользкое: мужчины падают к ногам женщин и вместе они попадают в травматологию.

Также и по оценке Метеопрог, резкое изменение погоды наступит с середины ноября, когда «холодный воздух из Сибири прорвётся в Европу». Холодный атмосферный фронт увеличит риск снегопадов и резкий переход к холоду – и это в год, когда высокая температура ставила рекорды одним за другим.

Напомним, что июль 2019 года в глобальном масштабе оказался самым жарким в истории метеонаблюдений за последние 140 лет, причем сразу на один градус выше среднего – еще один такой год – и трудно представить масштаб изменений климата.

Альтернативный источник информации

Для тех, кому мнение синоптиков – хотя народных, хотя государственных – не гарантия, есть другой источник: долгосрочный прогноз погоды дает астролог.

"Солнце будет в жестком квадрате к Сатурну, что всегда сулит похолодание, потому летняя погода точно закончится. В любом случае, первая половина октября будет прохладной. А вот во второй половине октября Сатурн – символ холода – сменится аспектом к Юпитеру, и с этого момента наступит "бабье лето", которое продлится до конца месяца", - заявил изданию «Главред» представитель этого цеха.

"После этого начнется соединение Сатурна с Луной и Плутоном, которые будут в квадрате к Марсу, что принесет резкое похолодание в последних числах октября и начале ноября. Причем перепад температуры будет настолько резким и существенным, что может вдруг заснежить в связи с вторжением арктического холода", - добавил он.

Астролог не преминул отметить, что нынешней осенью 2019 года нам опять «повезло», так как отопительный сезон начнется не по графику.

Каждый сам себе синоптик

Прогноз погоды на осень по соображениям практическим интересует не только аграриев, работа и доходы которых в высокой мере зависят от погодных условий. Предвидеть осеннюю погоду необходимо и скромным дачникам, огородникам, и грибникам.

Но метеорология — наука специфическая, следовательно нереально расписать точный прогноз погодных условий на два-три месяца вперед. Именно следовательно официальные синоптики часто ищут подтверждение своим прогнозам в народных приметах и наблюдениях.

По народным приметам, нужно наблюдать за природой и животными. Например, если пауки плетут паутину осенью, значит она будет сухой. А если комары в ноябре летают - это в мягкой зиме. Если октябрь все же выдастся теплым - это к морозной зиме. И наоборот, если осенью выпадет рано снег, не стоит огорчаться, это к ранней и теплой весне. Грибники на свой лад знают толк в приметах, мол, если много опят, то скоро холода.

И пусть каждый выберет себе прогноз по душе.

Александр Волынский, Киев

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