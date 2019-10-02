Фасоль

Обыкновенная фасоль может продлить человеческую жизнь, если употреблять ее на постоянной основе. Американский институт по изучению онкологических заболеваний выпустил брошюру, призывающую прибавлять небольшую часть бобовых к каждому приему пищи: это способствует задержке развития раковых клеток. Главное помните, что фасоль следует есть только в приготовленном виде.

Орехи

Китайские ученые пришли к выводу, что обычные грецкие орехи в ежедневном рационе продлевают жизнь и улучшают ее качество. В них содержится большое количество антиоксидантов и омега-3 жирных кислот, которые снижают риск инсульта и подавляют риск развития раковых клеток.

Ежевика

Ежевика – также источник антиоксидантов, которые защищают печень и мозг от разрушений и способствуют укреплению иммунитета. Также ягоды ежевики задерживают старение кожи и только тела и защищают его от вредного воздействия окружающей среды.

Куркума

Эта приправа является источником вещества куркумина, которое предотвращает возникновение раковых клеток, болезни легких и мозга. Куркуму назначают после хирургических вмешательств для быстрого восстановления только организма.

Красная капуста

Любая капуста должна присутствовать в рационе человека, любой ее вид очень полезен для организма. А вот красная капуста содержит уникальное соединение — сульфофаран, которое препятствует возникновению раковых клеток в человеческом организме.

Чай

Чай также является источником антиоксидантов, которые способны защитить человека от серьезных заболеваний и осложнений после них. Зеленый чай нормализует давление, уровень холестерина в крови и помогает сбрасывать лишний вес. Кстати, диетологи рекомендуют пить не только заваренный чай, но и просто прибавлять листья в смузи или салаты.

Льняное семя

Льняное семя – источник природных антиоксидантов лигнанов, которые эффективно защищают против раковых клеток. Чтобы получить максимальную пользу от семян льна, перед употреблением их надо растолочь – разрушить твердую оболочку, которая не разрушается под воздействием желудочного сока.

Грибы

Грибы являются источником множества питательных веществ и аминокислот, в числе которых эрготионеин, который увеличивает срок жизни клеток и улучшает их качество. Кстати, это вещество не содержится больше ни в каких продуктах.







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