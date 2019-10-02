Об этом сообщает портал Novinky.cz со ссылкой на его жену Ивану Готтову.

"С глубочайшим горем в сердце я объявляю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера (во вторник) незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни", - сказала Готтова.

Ранее в сентябре певец подтвердил, что страдает от острой лейкемии и проходит лечение. С серьезными проблемами со здоровьем он борется с 2016 года. На какое-то время в 2017 году певец возвращался на эстраду.

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в Пльзени. В юности получил образование электромонтёра трамвайных систем, начал участвовать в любительских выступлениях певцов уже во время обучения. В 1963 году песня «Глаза занесенные снегом» из спектакля театра «Семафор», которую исполнял Готт, стала самой популярной композицией в Чехословакии, с этой песней он впервые победил в общенациональном конкурсе певцов «Золотой соловей». После этого на 40 лет он стал «королем чешской поп-музыки» и «чешским соловьем», как его называли критики, журналисты и поклонники.

Регулярно гастролируя в СССР в 1960-1980-х годах, Готт не раз давал концерты в Украине. Впервые выступил в Киеве в 1962 году. В 1972-м пел в киевском Дворце спорта перед около 10 тысячами слушателей. Последний концерт Готта в Украине состоялся весной 2006 года в Национальной опере Украины в рамках фестиваля «Киев майский».

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