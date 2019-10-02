Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

"На аукционах ОВГЗ Минфин привлек 77,2 млн гривень, большую часть из которых составили поступления от 2-летних ОВГЗ", - говорится в сообщении.

Ставки доходности по размещенным ОВГЗ составили: по 3-месячным ОВГЗ - 15,75% (снижение на 25 базисных пунктов), по 1-летним ОВГЗ - 15,09%, по 2-летним ОВГЗ - 15,36% (снижение на 14 базисных пунктов).

Отмечается, что было удовлетворено 14 заявок на приобретение ОВГЗ из 16 выставленных.

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов и Национальный банк Украины будут применять платформу Bloomberg для проведения аукционов по размещению ОВГЗ, что облегчит доступ украинским и международным банкам для работы на первичном рынке внутренних государственных облигаций Украины.

Система аукционов Bloomberg используется в более чем 30 странах.

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