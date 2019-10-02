Рынок недвижимости столицы снова замер: если весной покупатели сомневались из-за предстоящих выборов, то сейчас из-за сильной гривны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кол-во сделок сократилось на 20-30%.

Об этом сообщает НВ.

По мнению застройщиков, девальвация гривны позволила бы активизировать продажи. Сейчас же при сильной гривне и повышающихся ценах на стройматериалы и услуги спрос небольшой.

Все прекрасно знают, что в госбюджете на 2020 год курс заложен свыше 28 грн за доллар

“Несколько месяцев кряду курс гривны по отношению к доллару остается стабильным и не превышает 25 гривен. В тоже время растут цены на все товары и услуги. На продажах недвижимости это отражается не лучшим образом, поскольку традиционно украинцы хранят сбережения в валюте. А поскольку эксперты не могут прийти к единому мнению, почему гривна стабильна и когда начнется рост доллара, то потенциальные покупатели недвижимости отложили покупку до лучших времен. Понять людей легко - еще вчера, имея на руках $30 тыс., покупатель претендовал на двухкомнатную квартиру, а сегодня этой суммы едва хватает на “однушку“, - рассказывает директор Департамента продаж и маркетинга ХК Киевгорстрой Татьяна Маркова.

Еще одна причина отказа от покупки – слухи о продаже одного из лидеров рынка Укрбуд.

“Данная компания является весомым игроком на рынке, не только по количеству реализованных и реализуемых проектов, но и по степени доверия потенциальных инвесторов. Любые попытки дестабилизации рынка, какие мы сейчас наблюдаем, могут негативно сказаться не только на деятельности абсолютно всех компаний-застройщиков“, - говорит Алексей Коваль. На вторичном рынке, где квартиры продают за валюту, ситуация не лучше.

“Продавцы не знают, какие цены просить за жилье. Потенциальные покупатели звонят, ходят на просмотры, но ничего не покупают. На рынке недвижимости наблюдается хаос“, - рассказывает вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.



Что дальше: Прогноз

Продавцам жилья остается лишь надеяться на девальвацию гривни.

“Около 25% покупателей ждут, когда курс гривны по отношению к доллару будет выглядеть, так скажем, „рыночно“. Все прекрасно знают, что в госбюджете на 2020 год курс заложен свыше 28 грн за доллар. Да и вряд ли найдутся те, кто действительно поверит, что за последние два с половиной месяца Украина настолько высоко прыгнула в экономическом развитии, что привело к укреплению гривны“, - говорит Алексей Коваль.

Понять людей легко - еще вчера, имея на руках $30 тыс., покупатель претендовал на двухкомнатную квартиру, а сегодня этой суммы едва хватает на “однушку“.

Сценариев дальнейшего развития событий несколько. В случае стабилизации курса доллара в пределах 24,5−25 гривень, инвесторы должны быть готовы к росту цен на жилье в пределах 5−7%. Чего точно ожидать не стоит, так это отката цен вниз вне зависимости от сценариев, прогнозирует Бронислав Чумак из DIM Group.





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