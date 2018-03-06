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|Собчак просит разрешения въехать в Крым через украинскую территорию
|06.03.2018 20:59
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Об этом Собчак рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, поедет ли она в Крым как кандидат в президенты РФ.
«Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Я направила. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — сказала Собчак.
«Если я получу дозволение на этот въезд, я поеду туда», — добавила она.
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