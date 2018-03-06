Выбор презента для любимой женщины, для коллеги, для сестры, для матери или для бабушки существенно различается, — сказал психотерапевт, семейный психолог, сексолог Александр Коломийчук.

«Подарок любимым должен символизировать любовь, коллегам – дружбу, сестре – родственную близость и поддержку, маме – сыновнюю заботу, бабушке – внимание», — пояснил он.

По словам Александра Коломийчука, «коллеги – как друзья, следовательно дар коллеге должен отражать увлечения этого человека. Например, можно подарить билет в театр, настольную игру, какой-то сувенир, который отражает черты характера или знак Зодиака. Но когда фирма покупает всем одинаковые шампуни, наверное, это немножко неправильно. Если вы хотите высказать свое уважение кому-то конкретному человеку, необходимо понимать, что человек любит. Это может быть даже коробка любимых конфет, и это сработает», — заверил он.

Что касается сестер, то это – исключительно благодарная аудитория, — продолжил Александр Коломийчук. «В принципе им можно дарить все что угодно. Поскольку это дар из рук близкого человека, то тут подойдет и тот же шампунь, и косметический набор, и полотенце, и постельное белье».

Если любимой женщине крайне не рекомендуется дарить бытовые вещи, то для мамы такой дар вполне подходит, — сказал он. «Маме можно подарить утюг, пылесос, и это будет воспринято хорошо – как забота о близком человеке. Из рук сына это вполне нормально», — заметил он.

И, наконец, «бабушки – это такая категория людей, которым нужно, в первую очередь, внимание», — подчеркнул Александр Коломийчук. Поэтому презент может быть скромным, но главное, чтобы он символизировал внимание. «Вполне нормально будет воспринято, например, поздравление по радио, особенно от внука, который живет в другом городе, за тысячу верст. Тут тоже важен нестандартный подход», — сказал он.

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