К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго. В пяти областях Украины из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 102 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях», - говорится в сообщении.

В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8. К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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